Vecinos de VMT denuncian abandono de juegos infantiles instalados hace tres meses

En la zona de San Gabriel, los vecinos de Villa María del Triunfo denuncian que una zona de juegos infantiles permanece cerrada y sin inaugurar, pese a que fue instalada en agosto de este año.

DENUNCIA VECINAL

Los módulos, que se ubican frente al Centro Integral del Adulto Mayor (CIAM) inaugurado en febrero, fueron colocados por la municipalidad distrital. Sin embargo, hasta hoy la obra sigue inconclusa y los niños no pueden acceder al área recreativa.

“Los niños quieren jugar, pero esto sigue cerrado. Los juegos se están deteriorando, llenos de polvo. Dijeron que estaba en programación, pero no avanzan”, declaró el vecino Luis Cuevas, residente de la zona, a Buenos Días Perú.

El espacio, de unos ocho metros cuadrados, permanece cercado por seguridad para evitar accidentes, ya que el suelo aún no ha sido acondicionado. Algunos vecinos incluso han cubierto los juegos con plásticos para evitar que se malogren.

Según los residentes, la estructura fue entregada por la Municipalidad de Villa María del Triunfo, a cargo del alcalde Eloy Chávez, luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima —encabezada por Rafael López Aliaga— inaugurara el CIAM y cediera su administración al distrito.

Los vecinos esperan que el municipio culmine los trabajos antes de las vacaciones escolares, de modo que los niños del sector y del cercano colegio Fe y Alegría puedan disfrutar finalmente del área prometida.