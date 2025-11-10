Dejan explosivo y mensaje en condominio de Surco: amenaza estaría dirigida a pareja de vecina

Un presunto nuevo caso de extorsión fue registrado en el distrito de Surco, a solo dos cuadras de la Base Aérea Las Palmas, durante la madrugada del sábado pasado, luego de que un sujeto dejó un explosivo y un mensaje amenazante en un condominio.

Cámaras de seguridad captaron a las 2:06 a.m. a una persona encapuchada que descendió de una motocicleta cerca del jirón Santo Cristo y caminó por la vereda hacia la Residencial Florencia. El sujeto cruzó la pista y dejó un explosivo y diversos mensajes amenazantes en el portón principal antes de huir de la zona.

Ataque estaría dirigido a vecina del condominio

Una residente señaló que "fue horrible, todos nos despertamos" al escuchar la fuerte explosión mientras dormía con sus hijos, según relató a Panamericana Televisión. Según fuentes policiales, los mensajes dejados en el lugar del atentado confirmarían que el ataque habría sido dirigido a una de las propietarias que residen en uno de los edificios del condominio.

Durante las indagaciones, una vecina afectada reveló a las autoridades que su pareja aparentemente tendría una deuda con un individuo que cumpliría condena en los Estados Unidos. La Policía no descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión bajo la modalidad del "gota a gota".

Piden mayor presencia policial

Por otro lado, un vecino indicó que es la primera vez que ocurre este tipo de hechos en el condominio y manifestó su preocupación por la seguridad de la zona, donde según los residentes se realiza patrullaje integrado, pero requieren mayor presencia policial.