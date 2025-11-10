Horror en Huaral: hombre asesina a su pareja y a sus dos hijastros y los entierra en su vivienda

Un crimen estremeció a la provincia de Huaral. Un hombre asesinó brutalmente a su pareja y a sus dos hijastros y los enterró dentro de la vivienda donde convivían desde hace seis meses.

FEMINICIDIO EN HUARAL

El autor del crimen fue identificado como Luis Florencio Ordinola Sotomayor, de 28 años, quien permanece detenido en la comisaría del sector. Las víctimas son María Dominga Pérez Carifenio, de 39 años, y sus dos hijos de 4 y 8 años, producto de una relación anterior.

Según las primeras investigaciones, el sujeto golpeó a su pareja hasta causarle la muerte y luego hizo lo mismo con los dos menores. Posteriormente cavó un hoyo en el patio y enterró los cuerpos uno sobre otro.

“Los cadáveres estaban en avanzado estado de descomposición. Aparentemente llevaban varios días enterrados”, informó el fiscal Medina García, quien encabeza las diligencias.

Vecinos de la zona señalaron que era común escuchar discusiones y gritos provenientes de la vivienda. Sin embargo, jamás imaginaron un desenlace tan atroz.

“Ellos habían llegado hace poco. Vendían helados en el puerto de Chancay. Nadie pensó que pasaría algo así”, relató una residente a Buenos Días Perú.

El crimen habría ocurrido por celos y episodios previos de violencia doméstica, según los familiares de la víctima. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Chancay para las pericias correspondientes.

La Policía y el Ministerio Público continúan las investigaciones para determinar el grado de premeditación y las circunstancias del triple homicidio que ha conmocionado a toda la región.