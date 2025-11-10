Delincuentes en moto acorralan a jóvenes para robarles sus celulares en Chorrillos

Dos delincuentes a bordo de motos lineales cometieron dos asaltos consecutivos aproximadamente a las 11 de la noche, en el cruce de José Labaye con la Alameda San Marcos, en el distrito de Chorrillos.

Cámaras de seguridad captaron a la primera víctima, un joven universitario vestido con una polera blanca quien fue acorralado y amenazado con un arma por los sujetos mientras caminaba con tranquilidad por la zona.

En cuestión de segundos, los mismos delincuentes identificaron a su segunda víctima, otro joven que se encontraba comprando pollo en un local cercano. Al percatarse del peligro, el afectado intentó escapar, pero fue alcanzado y atacado por los criminales.

Reportan robos constantes con cuchillo

Testigos aseguran que en este caso los asaltantes utilizaron un cuchillo para amenazar a la víctima y sustraerle su celular. El doble asalto generó temor e indignación entre los estudiantes y vecinos de la zona, donde se encuentra ubicada una universidad cuyos alumnos son testigos frecuentes de actos delictivos similares.

Testigos exigen mayor seguridad

Un joven que se identificó como vecino y estudiante de la UPC manifestó que "todos los días delincuentes roban con cuchillo a jóvenes" en los alrededores del centro de estudios. Los afectados y testigos denunciaron que la zona permanece sin presencia policial efectiva, pese a la constante ocurrencia de actos delictivos.