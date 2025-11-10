Cercado de Lima: banda de robacasas choca contra patrulleros al intentar huir de policías

Una persecución en el Cercado de Lima terminó con la captura de cuatro integrantes de una banda de robacasas, quienes intentaron escapar tras ser descubiertos vendiendo artículos robados en el centro comercial La Cachina.

ASÍ INTENTARON EVITAR SER CAPTURADOS

Durante la huida, el conductor del vehículo —de placa BMD-569— impactó contra dos patrulleros del Serenazgo, en su intento por evadir la intervención policial.

“En su fuga chocaron contra un vehículo de Serenazgo y luego con otro en esta esquina. Aun así, lograron avanzar, pero finalmente fueron capturados”, explicó el general PNP Manuel Lozada.

La División de Robos de la PNP venía siguiendo los pasos de esta organización desde hace varias semanas. Según el coronel Juan Carlos Montúfar, la banda operaba en Surco, La Molina y Miraflores, donde ingresaban a viviendas para sustraer electrodomésticos y luego venderlos en La Cachina.

“Recibimos información de inteligencia de la Municipalidad de Lima. Sabíamos que usaban dos vehículos para trasladar los objetos robados. En el operativo se hallaron televisores y otros artefactos de procedencia ilícita”, detalló el oficial.

Las investigaciones permitieron comprobar que dos de los detenidos ya habían participado en un robo similar hace 15 días.

Los cuatro integrantes —tres hombres y una mujer— permanecen a disposición de las autoridades mientras se realiza la identificación de los bienes recuperados y se determina su responsabilidad en otros casos de robo.