San Isidro: joven fue embestida por vehículo cuando cruzaba pista en avenida Javier Prado

Una joven que cruzaba la pista fue embestida intempestivamente por el conductor de un vehículo. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Javier Prado con Las Flores, en el distrito de San Isidro.

Cámaras de seguridad muestran que la víctima estaba en el cruce peatonal cuando sucedió el impacto. La joven cayó al pavimento y casi fue arrollada por otra unidad, pero el conductor se detuvo a tiempo.

Atienden a joven herida

Los serenos del distrito de San Isidro acudieron al lugar del accidente para atender a la joven ya que tenía una herida profunda en una parte de su cuerpo y luego fue trasladada hasta un hospital cercano donde se viene recuperando.

Trasladan a conductor a comisaría e investigaciones

El conductor del vehículo fue llevado a la comisaría donde pasará el examen de dosaje etílico. La policía ya tiene las imágenes de las cámaras de seguridad para determinar las responsabilidades del accidente.