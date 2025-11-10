Incendio de gran magnitud en fábrica de plásticos de SJL deja varios locales y viviendas afectadas

Un incendio de gran magnitud provocó caos y temor en la avenida Los Mangos, en San Juan de Lurigancho. El siniestro se originó en una fábrica de plásticos y se extendió hacia viviendas cercanas y un colegio, obligando a evacuar a decenas de familias.

El fuego comenzó pasadas las 5 de la tarde y se propagó con rapidez por la presencia de materiales inflamables. Vecinos escucharon explosiones continuas y vieron cómo las llamas avanzaban sin control. “Sentí como 40 bombazos y tuve que salir corriendo. El humo lo cubría todo”, contó un vecino.

Más de 20 unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron al lugar y trabajaron por horas hasta sofocar las llamas. Durante la emergencia, una menor resultó afectada por inhalación de humo. Según el Ministerio de Salud, su estado es estable.

BOMBEROS CRITICAN FALTA DE APOYO

El comandante Freddy Rivera, jefe departamental de Lima Centro, informó que uno de los locales almacenaba tiner, lo que complicó el control del fuego. Además, denunció la ausencia de apoyo de Sedapal. “¿Cómo es posible que no haya cisternas ni pilotos disponibles un domingo?”, reclamó.

La entidad estatal respondió que envió camiones cisterna para abastecer a los bomberos, mientras que el Ministerio de Salud desplegó ambulancias y brigadas médicas.

Al lugar también llegó el alcalde Jesús Maldonado, quien aseguró que la fábrica contaba con certificación vigente. Sin embargo, advirtió que algunas empresas impiden las inspecciones municipales. “Cuando tratamos de fiscalizar, no nos dejan entrar. Luego ocurre una tragedia y somos los malos”, dijo.