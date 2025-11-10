Detienen a sujeto con mensaje extorsivo y explosivo en vivienda de SMP

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a un presunto extorsionador que sería integrante de una banda criminal en su vivienda ubicada en la avenida Abancay, en el distrito de San Martín de Porres.

La captura del sujeto de 28 años se realizó gracias a un trabajo de inteligencia de la PNP y sería integrante de la organización criminal "Los Bandidos del Hampa". En el inmueble se halló una nota amenazante por lo que se le relaciona con delitos de extorsión.

Los efectivos del orden hallaron en el inmueble, un explosivo, una mototaxi, drogas y municiones. Asimismo, en el teléfono celular del intervenido se encontró una foto con la frase "plata o plomo" que fue formada con balas.

Detenido sería operador logístico

El jefe de la División de Investigación de Robos, coronel PNP Juan Carlos Montúfar, detalló que el intervenido sería el operador logístico que provisiona de municiones y orienta a los sujetos para trasladar la dinamita, municiones o sobre con contenido extorsivo.

Buscan a más integrantes de banda criminal

Los agentes de la policía están en búsqueda de los demás integrantes de la banda criminal. Se informó que el sujeto será trasladado a la Dirincri de la avenida España para las diligencias respectivas del caso.