SMP: capturan a extorsionador que planeaba amenazar al jefe de la BRECC Lima Norte

Durante un operativo realizado la madrugada de este lunes en San Martín de Porres, la Policía Nacional del Perú capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Rápidos y Furiosos”, grupo dedicado a extorsionar a empresas de transporte en Lima Norte.

PRETENDÍAN AMENAZAR A CORONEL ROGER CANO

Según informó el coronel Roger Cano, jefe de la Brigada Especial contra el Crimen (BREC) Lima Norte, los detenidos habrían estado planeando amenazarlo directamente, ya que en el celular de uno de ellos se hallaron fotografías y seguimientos de su persona.

“He recibido constantemente amenazas de muerte por parte de estas organizaciones. Es parte de la labor policial, pero lejos de amedrentarme, me fortalece para seguir luchando contra el crimen”, declaró el coronel Cano a

Los detenidos fueron intervenidos cuando intentaban huir a bordo de un vehículo. Durante el registro, la policía encontró un arma de fuego, municiones y evidencia clave en un inmueble del cuarto piso donde residían.

Las investigaciones señalan que la captura forma parte de una operación de seguimiento iniciada hace 20 días, cuando la PNP detuvo a otros miembros de esta misma organización conformada por extranjeros y peruanos.