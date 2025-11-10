Entregan 118 toneladas de pescado a ollas comunes: beneficiará a más de 400 mil personas vulnerables

Las ollas comunes y comedores populares de Lima Metropolitana enfrentan una grave escasez de alimentos debido al reducido presupuesto estatal, según denunciaron sus representantes a Buenos Días Perú. Actualmente, alrededor de 280 mil familias dependen de esta ayuda para subsistir.

En respuesta, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) realizó la entrega de 118 toneladas de pescado fresco a más de 5 mil organizaciones sociales. La ministra Leslie Shica encabezó la jornada en San Juan de Lurigancho, acompañada por autoridades locales.

“Estamos aquí para compartir con la población más de 10 toneladas de jurel fresco que van directamente a la alimentación de nuestros usuarios”, señaló Shica durante la actividad.

La titular del Midis informó que esta acción beneficiará a más de 400 mil personas y busca contribuir a la seguridad alimentaria y reducir los índices de anemia en el país.

TRANSFERENCIA DE 20 MILLONES DE SOLES

Asimismo, recordó que el Gobierno aprobó recientemente una transferencia adicional de 20 millones de soles, que se suman a los 65 millones ya presupuestados, para reforzar el abastecimiento de los programas sociales.

“En menos de 15 días logramos gestionar estos recursos bajo el liderazgo del presidente José Gerí y del premier Ernesto Álvarez, junto con el Consejo de Ministros”, indicó la titular del Midis.

Con este presupuesto, el Ejecutivo estima beneficiar a más de 19 mil ollas comunes y comedores populares, que en conjunto atienden a más de un millón de ciudadanos en situación de vulnerabilidad.