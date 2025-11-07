Encapuchados desatan balacera y atacan una quinta en el Callao

En el primer puerto del Callao, en la zona conocida como Zepita. En los últimos meses, los chalacos han experimentado una ola de violencia, con varios casos de sicariato y extorsión, incluyendo asesinatos de trabajadores de construcción y conductores de autobús, lo que llevó a la implementación de un estado de emergencia en la provincia constitucional junto con Lima.

Informes policiales reportan que la violencia en Callao es recurrente y a menudo está relacionada con bandas criminales, extorsión y ajuste de cuentas.

Esta ves se reporta que ayer en horas de la madrugada se registró una nueva balacera en el Jirón Zepita, Según primeros informes un sujeto sacó un arma de fuego y abrió fuego, al instante otro sujeto quien sería su cómplice también empezó a disparar.

SE ENCONTRARON HASTA 26 CASQIUILLOS DE BALA

En medio de los disparos, otro hombre les respondió de igual manera punta de balazos. Tras el incidente se encontraron 26 casquillos en el lugar.

Se sospecha no se trataría de un enfrentamiento entre bandas delincuenciales sino un ataque a una quinta de la zona, pero esto ya es materia de investigación por parte de las autoridades para determinar las causas de la balacera.

Cabe recordar que, en enero de este 2025, se reportó que dos personas fueron acribilladas en el mismo Jirón Zepita, con reportes de que una persona resultó herida y fue trasladada en un patrullero a un centro de salud.