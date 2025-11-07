Tendero es capturado en Miraflores tras robar en más de 50 negocios en la capital

Los ladrones que operan bajo la modalidad de “Tendero”, actúan con rapidez y sigilo, a menudo en grupos, distrayendo al personal del local comercial mientras otros esconden productos pequeños y valiosos entre sus ropas u otros objetos, como coches de bebé o bolsas preparadas.

Los “Tenederos” robar artículos de pequeñas dimensiones, pero de valor significativo, como prendas de vestir, productos electrónicos, licores o cosméticos, para luego revenderlos.

Cayó “Tendero” en Miraflores

Frecuentemente operan como bandas criminales organizadas, planificando sus rutas y objetivos para maximizar sus ganancias y evitar la seguridad.

En el distrito de Miraflores, agentes de la Policía Nacional lograron la captura de un ladrón que bajo la modalidad del “Tendero” robó en más de 50 locales comerciales en diferentes distritos de Lima.

El detenido fue identificado como Jeanpiere Aguilar Silva, de 31 años, y cayó en la avenida Larco tras robar en un negocio de la zona.

Cabe señalar que, el intervenido cuanta con un amplio prontuariado de denuncias por robos bajo es modalidad, y se espera que esta vez no vuelva a salir a libertad.