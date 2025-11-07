Buzones sin tapa y cero iluminación en bypass de 28 de Julio: denuncian falta de mantenimiento desde hace meses

El bypass de 28 de Julio, en el Cercado de Lima, se ha convertido en un verdadero peligro para los conductores. La falta de mantenimiento ha dejado buzones sin tapa, huecos en la pista y una total oscuridad bajo el túnel que une las avenidas Arequipa y Arenales.

DENUNCIA VECINAL

Vecinos y choferes denuncian que las luminarias dejaron de funcionar hace más de cuatro meses, y que los soportes metálicos son lo único que queda como rastro del sistema de alumbrado público.

“Antes sí funcionaba, ahora todo está oscuro. No se ve nada”, comentó un conductor a Panamericana Noticias.

Otros señalaron que el riesgo aumenta por la velocidad con la que circulan los vehículos en esta vía metropolitana, especialmente las unidades del corredor azul.

“Hay huecos y buzones abiertos. Casi me caigo en uno. Es muy peligroso, sobre todo para motos y ciclistas”, alertó otro usuario.

La zona, que debería ser un paso seguro, luce abandonada y sin presencia de personal municipal. Los conductores piden una intervención urgente del municipio de Lima para evitar accidentes que podrían terminar en tragedia.