Les escupió y abofeteó: mujer fuera de control agrede a serenos tras negarse a pagar taxi

Una mujer en aparente estado de ebriedad protagonizó una violenta escena en el distrito de La Molina, luego de negarse a pagar el servicio de taxi que había solicitado en la zona de la plaza Camacho.

De acuerdo con la Municipalidad de La Molina, Tatiana Carvo Palomino fue intervenida por serenos tras el llamado del conductor, identificado como Rubén Mantilla, quien pidió apoyo al verse agredido.

“Esta persona, totalmente intoxicada, comenzó a golpear al taxista y a negarse a pagarle. Cuando llegó el serenazgo, perdió el control, insultó, escupió y golpeó al personal”, explicó Javier Ávalos, gerente de Seguridad Ciudadana del distrito.

Las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia muestran a la mujer rompiendo un espejo del patrullero municipal, insultando a los agentes e incluso subiéndose al vehículo oficial para continuar con los ataques.

“Se le invitó a subir a la parte trasera de la unidad, pero saltó hacia adelante y empezó a causar destrozos. Luego fue entregada a la Policía y conducida a la comisaría de Santa Felicia”, añadió Ávalos.

YA TENÍA ANTECEDENTES

Según la autoridad, la mujer ya registra denuncias previas por agresión física y verbal, incluso contra familiares. Aunque fue liberada al día siguiente, el municipio formalizó una denuncia por agresión y daños materiales ante la Procuraduría.

“El hecho de estar en estado de ebriedad no la exime de responsabilidad. La denuncia ya fue presentada y seguirá su curso legal”, precisó el funcionario.