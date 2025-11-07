Extorsionadores atacan colegio Bicentenario en construcción en San Juan de Lurigancho

Un violento ataque perpetrado por extorsionadores contra un colegio Bicentenario en construcción en San Juan de Lurigancho ha encendido las alarmas sobre la inseguridad que afecta obras del Estado. Según testimonios recogidos en el lugar, los delincuentes realizaron dos incursiones: primero dispararon al aire como advertencia y luego regresaron para atacar directamente la institución educativa.

ENFRENTAMIENTO ARMADO

Testigos relataron que se escucharon entre cinco y seis disparos provenientes de una moto lineal con dos ocupantes. La seguridad privada asignada a la obra respondió al ataque, generándose un enfrentamiento armado entre ambas partes. Durante el fuego cruzado, uno de los agentes de seguridad recibió un impacto de bala en la pierna derecha, siendo trasladado inicialmente a un hospital y posteriormente derivado a una clínica para su recuperación.

Los atacantes lograron huir en una motocicleta, siendo captados por cámaras de seguridad de la zona mientras escapaban rápidamente. Los vecinos y comerciantes del área de Huáscar expresaron su consternación por el atentado a una obra perteneciente al Ministerio de Educación, revelando que las extorsiones en la zona son una práctica cotidiana.

COBRO DE CUPOS

Comerciantes locales denunciaron que los delincuentes exigen pagos diarios de 15 a 20 soles, amenazando con violencia a quienes se resisten. Hasta agosto de este año, la Asociación de Colegios Privados Educar con Libertad había reportado 102 centros educativos extorsionados, sin contar las instituciones públicas que también sufren este flagelo.

Los criminales estarían apuntando específicamente a las obras de colegios Bicentenarios debido a las altas sumas de dinero que se manejan en estas construcciones. El Ministerio de Educación tiene previsto entregar 44 escuelas Bicentenarias en 2025, representando una inversión que supera los 2 mil millones de soles, convirtiéndose estas obras en blancos potenciales para la delincuencia organizada dedicada a la extorsión.