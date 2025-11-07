Nuevo video revela más disparos del suboficial Luis Magallanes: lo acusan de herir a otro manifestante

Un nuevo video difundido en las últimas horas muestra al suboficial PNP Luis Magallanes realizando más disparos después de haber matado al rapero Eduardo Ruiz, conocido como Truko, durante una protesta en la plaza Francia.

En las imágenes se observa al agente subiendo por la avenida Garcilaso de la Vega y efectuando un disparo, mientras varios jóvenes se apartan de su paso. Según el testimonio de Renato Ríos, quien lo siguió tras presenciar el primer disparo, Magallanes realizó al menos dos detonaciones adicionales en la avenida Uruguay.

“Estaba a punto de alcanzarlo cuando Magallanes volteó y disparó. Uno de los proyectiles me cayó en la mano derecha”, relató Ríos, quien sufrió una lesión en el dedo meñique y fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza.

Los médicos lograron retirarle la esquirla, aunque el joven no puede flexionar completamente el dedo afectado. Su defensa sostiene que el hecho constituye un uso negligente del arma de fuego.

ESTO DICE LA DEFENSA LEGAL DEL AGENTE

Por su parte, el abogado del suboficial Magallanes aseguró que su cliente actuó en legítima defensa, al verse rodeado por manifestantes que lo perseguían.

“Mi cliente se sintió en peligro real y realizó tres disparos disuasivos. Uno de ellos rebotó y causó la muerte del ciudadano. Los otros fueron al suelo para repeler a quienes lo seguían”, señaló.

La defensa también confirmó que Magallanes sigue en funciones dentro de la Policía Nacional, aunque evitó precisar su ubicación.

Mientras tanto, el abogado de Renato Ríos ha solicitado al Ministerio Público incorporar su caso en la misma carpeta fiscal que investiga la muerte de Eduardo Ruiz, por haberse producido en el mismo contexto y a manos del mismo agente policial.