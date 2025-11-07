Decomisan 40 celulares con IMEI adulterado durante megaoperativo en Polvos Azules

Un megaoperativo policial en Polvos Azules, en el distrito de La Victoria, permitió incautar 40 celulares con IMEI adulterado y clausurar más de 70 puestos donde se vendían equipos robados, licor de contrabando y prendas falsificadas.

Durante la intervención, en la que participaron más de 250 agentes de diversas unidades especializadas, los dueños de los locales huyeron entre los pasillos para evitar ser detenidos.

“Estamos encontrando 40 celulares con etiquetas sobrepuestas. Los IMEI originales habían sido cubiertos, lo que indica que los equipos fueron clonados”, informaron los agentes a cargo del operativo.

Cada teléfono celular tiene un IMEI, un número único de 15 dígitos que funciona como su huella digital. Cuando un usuario no bloquea el dispositivo tras un robo, los delincuentes lo “reviven” cambiando ese código y lo revenden en el mercado negro.

“Verificamos los equipos en el sistema y varios figuran como sustraídos. Uno de ellos fue reportado robado el 28 de julio de 2023”, detalló un perito policial.

Los equipos incautados fueron trasladados a la División de Delitos Económicos de Chorrillos, donde serán peritados. La Policía recordó que comprar o vender celulares robados puede ser sancionado con hasta cuatro años de prisión.