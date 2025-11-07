Cae clan familiar “Perú Unido” en el Callao: madre e hijo extorsionaban a transportistas

Un duro golpe al crimen organizado dio la Policía Nacional del Perú tras desarticular al clan familiar “Perú Unido”, una organización dedicada a la extorsión de empresas de transporte público en el Callao y el Cercado de Lima.

El operativo, ejecutado durante la madrugada de este viernes en los Barracones del Callao, fue dirigido por agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y contó con el apoyo del Ministerio Público contra la Criminalidad Organizada.

“La Policía ha detenido a seis integrantes de una banda criminal autodenominada Perú Unido, que venía azotando esta parte del Callao y otros distritos de Lima. Están siendo investigados por delitos de extorsión, homicidio calificado y otros actos violentos”, declaró el coronel Obando, a cargo del operativo.

HABRÍAN GANADO CERCA DE DOS MILLONES DE SOLES EXTORSIONANDO

Las autoridades informaron que el grupo había amasado más de dos millones de soles producto del cobro de cupos a transportistas. Según la investigación fiscal, la banda exigía montos de hasta ocho soles por vehículo a las empresas formales e informales que cubrían la ruta entre Lima y el Callao.

Durante los allanamientos simultáneos en el Callao, Ventanilla, San Borja, Chorrillos y el penal de Lurigancho, la PNP incautó explosivos, municiones y cuadernos con registros de cobros.

“Cada miembro cumplía un rol: cabecilla, recaudadores, brazo armado y cuentas receptoras. No se trata de delincuentes comunes, sino de personas con antecedentes graves y una estructura organizada”, precisó el coronel.

El clan estaría también vinculado a por lo menos cuatro homicidios, de acuerdo con las primeras hipótesis. La investigación, que tomó varios meses de seguimiento e interceptaciones legales, continúa en desarrollo bajo estricta reserva.