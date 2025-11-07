Sicarios acribillan a colectivero a plena luz del día en Chosica

Asesinan a colectivero en Chosica a plena luz del día pese al estado de emergencia en Lima. Dos sujetos interceptaron a su víctima dentro de su miniván y le dispararon a corta distancia acabando con su vida.

Este ataque armado ocurrió a plena luz del día y generó alarma entre los vecinos de Ñaña, en el distrito de Lurigancho-Chosica. El colectivero perdió la vida en la entrada a zona conocida como La Era, en medio de una vía con intenso movimiento de personas y comercios.

Sería un caso de extorsión contra transportistas informales

De acuerdo con las primeras pesquisas, testigos que se encontraban cerca escucharon las detonaciones y pidieron apoyo. Paramédicos llegaron poco después, pero el conductor no resistió y perdió la vida en el lugar.

Cabe señalar que, tras este nuevo ataque contra un transportista, la Policía investiga si se trata de un nuevo episodio de extorsión contra transportistas informales en Lima Este.