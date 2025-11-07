Desarticulan a “Los Temibles de Dulanto” y “Nueva Generación del Tres de Huáscar”

La Policía Nacional del Perú desarticuló dos peligrosas bandas criminales que operaban en distintos puntos de Lima. Se trata de “Los Temibles de Dulanto”, capturados en La Victoria, y “Nueva Generación del Tres de Huáscar”, intervenidos en San Juan de Lurigancho.

Según informó el general Manuel Lozada, director de Investigación Criminal, el grupo especial contra el crimen organizado realizó los operativos de manera simultánea, logrando detener a varios integrantes de ambas agrupaciones delictivas.

“La banda Los Temibles de Dulanto fue intervenida en flagrancia. En el lugar se halló marihuana, pasta básica, y municiones de diverso calibre, tanto de pistola como de fusil. Se dedicaban todo el día a la microcomercialización de droga”, explicó a Buenos Días Perú

En otro operativo, los agentes de la Greco desarticularon la banda “Nueva Generación del Tres de Huáscar”, integrada por ciudadanos peruanos. Durante la intervención se incautaron explosivos caseros de gran potencia, utilizados para amedrentar a sus víctimas durante actos extorsivos, además de municiones, droga, teléfonos y cerca de mil tarjetas con registros de cobros y préstamos ilegales.

“Estas tarjetas consignaban la fecha, el nombre de la víctima, el monto del préstamo y la cantidad diaria que debían pagar”, detalló el jefe policial.

Los explosivos decomisados, según la Policía, no eran artefactos pirotécnicos sino materiales de fabricación artesanal de alta potencia, que los delincuentes dejaban como advertencia en los negocios de sus víctimas.