"Iba a mi trabajo”: ladrón es detenido tras arrebatarle celular a joven en Miraflores

Un delincuente fue capturado en Miraflores minutos después de arrebatarle el celular a una joven que acababa de bajar de un bus. El hecho fue registrado por las cámaras de videovigilancia del distrito, que permitieron ubicarlo y detenerlo rápidamente.

En las imágenes se observa a la víctima corriendo tras el sujeto, mientras este intenta escapar entre los transeúntes. Sin embargo, el sistema de cámaras del municipio ya lo había identificado por su mochila y gorra, lo que facilitó su ubicación.

Personal del serenazgo de Miraflores, en coordinación con la Policía Nacional, intervino al ladrón a pocos metros del lugar del asalto y recuperó el teléfono sustraído.

El detenido fue identificado como Alejandro Manuel Carreón Pineda, de 35 años, quien fue trasladado junto con la agraviada a la comisaría de Miraflores.

Durante su detención, el sujeto alegó que se dirigía a su trabajo en una obra de construcción, pero reconoció que al ver a la joven usando su teléfono “no dudó en arrebatárselo y huir”.