Cae peligrosa banda que asaltaba a choferes y peatones en el Cercado de Lima

En el Cercado de Lima, agentes de la Policía Nacional logró la captura de los integrantes de una banda de ladrones denominada “Los Buitres Nocturnos de Cárcamo”, que sembraban el terror entre choferes y peatones en la zona.

En una rápida y coordinada intervención, el personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lima, en conjunto con los efectivos policiales de la comisaría los hampones dedicados al robo bajo la modalidad del falso aplicativo y raqueteo en el jirón Cárcamo y sus alrededores.

Cayeron en la Avenida Argentina

El exitoso operativo policial se llevó a cabo dentro del marco del estado de emergencia y gracias a los videos registrados por el Centro de Control de Operaciones de la comuna metropolitana.

Durante varios días personal especializado de la Dirección de Inteligencia (Dirin), les siguió los pasos analizando sus movimientos y patrones delictivos para dar con su captura.

Cabe señalar que, su intervención se llevó a cabo, cuando los sujetos se desplazaban a bordo de un mototaxi por la avenida Argentina, antes de llegar a la intersección con el jirón Villón.

En la intervención se logró incautar un arma de fuego con la serie erradicada, municiones calibre 9 milímetros, varios teléfonos celulares reportados como robados y una mochila con chips de diferentes empresas de telecomunicaciones.