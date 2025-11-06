Terror en SJL: disparan contra colegio en reconstrucción y bala perdida hiere a vigilante

La extorsión sigue aterrorizando al distrito de San Juan de Lurigancho. Dos delincuentes a bordo de una motocicleta dispararon al menos cinco veces contra el colegio Francisco Bolognesi, una institución educativa que actualmente se encuentra en obras de reconstrucción.

El ataque habría sido un acto de intimidación por el cobro de cupos a la empresa a cargo del proyecto. Producto del tiroteo, el vigilante del plantel recibió un impacto de bala en el pie y fue trasladado de emergencia a la clínica San Juan Bautista, donde viene recuperándose.

La balacera ocurrió en una zona muy transitada, rodeada de puestos de mercado y viviendas, lo que generó pánico entre los vecinos.

Agentes de la comisaría del sector llegaron para acordonar el área e iniciar las investigaciones. Hasta el momento, la empresa encargada de la obra no se ha pronunciado sobre el atentado.