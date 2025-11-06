Los Olivos: 'Robacasas' se llevan más de S/10 mil en pertenencias tras ingresar a edificio

Una banda de robacasas perpetró un audaz asalto en un edificio multifamiliar ubicado en Los Olivos, donde sustrajo objetos valorizados en más de S/10,000. Las cámaras de seguridad registraron el accionar de los delincuentes, que ingresaron al inmueble sin forzar cerraduras.

EN 15 MINUTOS SE LLEVARON TODO

El reloj marcaba las 7:19 p. m. cuando una camioneta de lujo se detuvo frente al edificio. De ella bajaron una pareja y un tercer cómplice, quienes abrieron la puerta principal con total naturalidad y subieron al departamento elegido.

En apenas 15 minutos, los sujetos salieron cargando bolsas, mochilas y equipos de sonido, mientras la camioneta los esperaba en la puerta lista para escapar.

“Todo había sido vulnerado, pero no forzaron nada. Se llevaron equipos de sonido, celulares y varias cosas de mi esposa”, relató el agraviado.

El robo incluyó consolas de videojuegos, una computadora gamer, prendas de vestir y zapatillas.

“Tenía un PlayStation 5, una impresora y varios accesorios. Hasta se llevaron las fundas de los cojines para guardar cosas”, agregó la víctima.

La familia había salido de casa a las 8 de la mañana para visitar a unos parientes y regresó a las 11 de la noche, momento en que descubrieron el robo.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Sol de Oro, donde la Policía ya analiza las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables.