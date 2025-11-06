Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/ 20 mil en VMT: "no te debo ni un sol a ti"

Una comerciante de Villa María del Triunfo denuncia que desde julio recibe amenazas y le exigen el pago por S/20,000. Según contó a Buenos Días Perú, los extorsionadores llegaron a sus locales y hasta a su vivienda, la siguieron y la amedrentaron con mensajes que incluían detalles sobre la rutina de su familia.

“No te debo ni un sol a ti. Yo no te debo ni un sol a ti”, repitió la víctima mientras grababa con su celular cuando uno de los malhechores la confrontó en la vía pública.

La mujer asegura haber reunido pruebas audiovisuales y números telefónicos y haberlos entregado a la Depincri de Villa María del Triunfo y a la División de Investigación Criminal (Pincri). Pese a ello, denuncia falta de resultados.

“Todos, todas las pruebas yo reuní, se lo mandé todo en OCB… cuando yo hice la denuncia me prendieron las pruebas. Yo lo presenté las pruebas. A pesar de haber entregado videos y números telefónicos a las autoridades, a la fecha no le han dado resultados”, declaró.

La denunciante identificó la presunta composición de la banda: “a lo que he podido localizar… son venezolanos y colombianos”, dijo. Además, relató episodios en los que los sujetos ingresaron a un puesto con pasamontañas y casco, amenazaron a una trabajadora y sustrajeron mercadería, todo registrado en las grabaciones que ella aportó.

NO DEJAN DE HOSTIGARLA DESDE JULIO

La situación empeoró el pasado fin de semana, cuando los delincuentes enviaron a la víctima información sobre los lugares de trabajo de sus familiares y la amenazaron con incendiar sus puestos si no pagaba. Ante ello, la comerciante hizo un llamado angustiado. “Por favor, me tomen en cuenta. O están esperando que recién me maten. Ya no sé qué hacer más", manifestó.

La denunciante afirma que la investigación no avanza y que la respuesta policial ha sido mínima: “Prácticamente, a mi parecer, nada. Y esto sigue ahí. No me dicen nada de cómo va el caso, si está avanzando, no me dicen nada.”

Frente a este cuadro, la afectada pidió públicamente protección y mayor urgencia en las diligencias. Por tanto, exige a las autoridades competentes que actúen con rapidez para evitar consecuencias mayores y proteger a su familia y a los comerciantes de la zona.