06/11/2025

Cae suboficial de la PNP junto a su padre, presunto cabecilla de banda que extorsionaba a transportistas

El agente intentó evitar su captura mostrando su carnet policial, pero fue reducido. En su poder se hallaron dos armas de fuego, una de ellas con la serie erradicada.



Un operativo de inteligencia en Ventanilla (Callao) permitió la captura de Abraham de la Cruz Chate, suboficial de la Policía Nacional del Perú, y de su padre, conocido como alias “Nino”, quien sería el cabecilla de una organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas en la zona de Pachacútec.

TRATÓ DE EVITAR SU CAPTURA

Durante la intervención, el agente intentó evadir a sus colegas mostrando su credencial policial y oponiendo resistencia.

“Ha habido actos de hostilidad al momento de la intervención, sobre todo en defensa de alias Nino. Al parecer, toda la familia trató de impedir su captura, y en esas circunstancias también se interviene al hijo”, explicó un oficial a cargo del operativo.

Las imágenes registradas muestran el momento en que al suboficial se le cae un arma de fuego, y durante el forcejeo los agentes descubren una segunda pistola con la serie erradicada.

“Se le ha encontrado un arma que tiene licencia y otra con la serie borrada. Eso está en investigación, al igual que su presunta implicancia en casos de extorsión”, precisó el coronel a cargo.

Ambos detenidos permanecen en la División de Investigación Criminal (Depincri) del Callao mientras se amplían las diligencias.


