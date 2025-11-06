Cae suboficial de la PNP junto a su padre, presunto cabecilla de banda que extorsionaba a transportistas

Un operativo de inteligencia en Ventanilla (Callao) permitió la captura de Abraham de la Cruz Chate, suboficial de la Policía Nacional del Perú, y de su padre, conocido como alias “Nino”, quien sería el cabecilla de una organización criminal dedicada a extorsionar a transportistas en la zona de Pachacútec.

TRATÓ DE EVITAR SU CAPTURA

Durante la intervención, el agente intentó evadir a sus colegas mostrando su credencial policial y oponiendo resistencia.

“Ha habido actos de hostilidad al momento de la intervención, sobre todo en defensa de alias Nino. Al parecer, toda la familia trató de impedir su captura, y en esas circunstancias también se interviene al hijo”, explicó un oficial a cargo del operativo.

Las imágenes registradas muestran el momento en que al suboficial se le cae un arma de fuego, y durante el forcejeo los agentes descubren una segunda pistola con la serie erradicada.

“Se le ha encontrado un arma que tiene licencia y otra con la serie borrada. Eso está en investigación, al igual que su presunta implicancia en casos de extorsión”, precisó el coronel a cargo.

Ambos detenidos permanecen en la División de Investigación Criminal (Depincri) del Callao mientras se amplían las diligencias.