Vecinos de Los Olivos están hartos: madre e hija asaltadas a cuchillo desatan protesta contra la inseguridad

La inseguridad en Los Olivos ha llegado a un punto límite. Vecinos de la zona de Covida El Olivar protestaron esta mañana tras un nuevo robo, en el que una madre y su hija fueron amenazadas con un cuchillo mientras caminaban cerca de un parque.

ESTÁN HARTOS DE OLA DE CRIMINALIDAD

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un delincuente las intercepta y las obliga a entregar sus pertenencias. Aunque ambas resultaron ilesas, el hecho generó gran alarma entre los residentes, quienes aseguran vivir en constante peligro.

“Nuestro sector tiene más del 70 % de adultos mayores. Pagamos agentes de seguridad, tenemos rejas perimetrales, pero la delincuencia sigue avanzando. No tenemos apoyo de la comisaría”, denunció un vecino a Buenos Días Perú.

Según los moradores, los robos ocurren a cualquier hora del día, incluso en la mañana y la tarde. Relatan que los ladrones utilizan llaves maestras para ingresar a las viviendas y que las denuncias presentadas ante la policía no han tenido resultados.

“He pedido más de 30 veces que intervengan a los delincuentes que cobran cupos en el paradero 16, pero no hacen nada. Vienen, saludan y se van. El alcalde solo aparece en TikTok y en el Congreso”, criticó otro vecino.

Los residentes aseguran que, ante la falta de respuesta de las autoridades, han tenido que organizarse por su cuenta, instalando cámaras, alarmas y rondas vecinales.

“Nosotros no somos la autoridad, pero tratamos de protegernos. Recibimos amenazas, nos mandan mensajes para que callemos, pero no podemos tener miedo”, señaló un miembro del comité de seguridad.

Los vecinos exigieron la presencia del alcalde Felipe Castillo y una estrategia real de seguridad en coordinación con la policía.

“El alcalde no está haciendo nada. Pedimos que todos los comités se unan, que compartamos experiencias, porque estamos solos”, afirmaron.