Ciudadano héroe frustra robo a pareja en Los Olivos: se enfrenta a delincuentes y hiere a dos a balazos

La rápida reacción de un agente de seguridad evitó que un nuevo asalto terminara en tragedia. En la cuadra 3 del jirón Huarí, en Los Olivos, el hombre se enfrentó a balazos con cuatro delincuentes que intentaban robar a una pareja de jóvenes que se encontraba sentada en un parque.

HÉROE SIN CAPA

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando el agente —que realizaba labores de vigilancia privada cerca del parque Melitón Carvajal— advirtió que los sujetos se acercaban al lugar con actitud sospechosa. Sin dudarlo, intervino y se produjo un intercambio de disparos. Dos de los malhechores se dieron a la fuga, uno resultó herido en la pierna y otro fue detenido.

El enfrentamiento alertó a los vecinos, quienes llamaron de inmediato a las autoridades. Finalmente, los dos asaltantes fueron capturados y ya se encuentran rindiendo su manifestación ante la policía, mientras que los fugitivos siguen siendo buscados.

Por último, se sabe que el agente resultó ileso, al igual que la pareja a la que defendió.