Asesinan a padre de familia dentro de su camioneta en SJM

En el distrito de San juan de Miraflores, un hombre de 38 años fue asesinado de varios disparos en la puerta de la casa de un familiar. La víctima estaba en su moderna camioneta conversando con el vigilante de la cuadra cuando apareció el asesino a pie.

El sujeto se acercó a su víctima y le propinó 10 disparos. El vigilante que estaba conversando con la víctima y un vecino que estaba cerca del vehículo huyeron despavoridos en busca de refugio al escuchar los disparos.

Perdió la vida camino al hospital

El sicario escapó a pie y se presume que una motocicleta lo esperaba cerca de la zona con uno de sus cómplices.

Los familiares al escuchar los disparos salieron de su casa y corrieron detrás de la camioneta que aún estaba en movimiento. El hombre fue llevado al hospital de Villa El Salvador donde perdió la vida.

Cabe señalar que, la policía informó que la víctima era un trabajador de construcción civil y laboraba en el norte de nuestro país y tenía meses de no venir a la capital.