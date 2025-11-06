La llevó con engaños: hombre asesina a joven madre en hostal de Carabayllo y luego se quita la vida

Un nuevo feminicidio estremece Lima Norte. Una joven madre de 28 años fue asesinada en la habitación de un hostal ubicado en el distrito de Carabayllo, luego de ser llevada con engaños por un sujeto que, tras el crimen, se quitó la vida.

LA LLEVÓ CON ENGAÑOS AL LUGAR

El hecho ocurrió durante la madrugada de este jueves en un hospedaje de la zona, donde el cuartelero relató a la policía que escuchó una fuerte discusión seguida de varios disparos. Al acudir al cuarto, halló los cuerpos sin vida de la mujer y del agresor, identificado como Walter Linares González (45).

La madre de la víctima aseguró que el hombre se había obsesionado con su hija. “Ese sujeto se había obsesionado con mi hija. Buscaba venganza, tal vez quería matarla o hacerle daño a mi nietito. Ese hombre no era sano, era un enfermo”, declaró a Buenos Días Perú.

De acuerdo con las primeras diligencias, la joven habría sido llevada al hostal bajo engaños. Las autoridades ya se encuentran revisando las cámaras de seguridad del hospedaje para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si hubo algún cómplice.