Delincuentes roban vehículo y le piden 15 mil soles al dueño para recuperarlo en Los Olivos

El robo de autos en la capital es una problemática creciente, con un promedio de aproximadamente 20 a 27 robos diarios reportados a inicios de 2024 y 2025. Lima concentra más del 60% de los robos vehiculares a nivel nacional.

Esta vez en el distrito de Los Olivos, una banda de ladrones arrebató a un conductor su moderno vehículo, pero la pesadilla apenas empezaba.

Tras el robo de su vehículo, los mismos ladrones de comunicaron con la víctima para pedirle la suma de 15 mil soles para devolverle su unidad.

RODOS DE VEHICULOS EN AUMENTO

La mayoría de los robos ocurre cuando los vehículos están estacionados en la vía pública o en zonas oscuras (hurto agravado), frecuentemente entre las 6:00 p.m. y 10:00 p.m.. El 70% de los robos se da sin el conductor presente, utilizando dispositivos tecnológicos para vulnerar los sistemas de seguridad.

Cabe señalar que, los delincuentes prefieren ciertas marcas y modelos por la facilidad para revender sus autopartes o el vehículo completo, a menudo trasladándolos al interior del país con placas adulteradas.