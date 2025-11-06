Buscan a delincuente extranjero en moto que asalta al paso en distintos distritos de Lima

Para nadie es indiferente la ola de criminalidad en las calles de la capital donde los robos al paso son cosa de todos los días. Siendo los robos cometidos por delincuentes a bordo de motocicletas los más comunes, y son un problema de seguridad ciudadana grave y en aumento en Lima.

Las motocicletas son utilizadas frecuentemente por su facilidad para movilizarse y escapar rápidamente después de cometer un delito y según información de la Policía Nacional del Perú (PNP) existe un porcentaje significativo de los asaltos (cerca del 59% en años recientes) se perpetran utilizando motos lineales.

Motociclista roba en diferentes distritos

Previamente informábamos que, en el distrito de Santa Anita, el reloj marcaba las 6:05. un joven caminaba tranquilo con su mochila al hombro, sin imaginar que se convertiría en el blanco de un delincuente que iba a bordo de una moto lineal.

El sujeto lo siguió, lo acorraló y le golpeó la cabeza con un arma de fuego, intentando arrebatarle sus pertenencias.

Solo diez minutos después, las cámaras de seguridad volvieron a registrarlo, atacando a un taxista que se encontraba limpiando su vehículo en el distrito de Ate, el hombre fue atacado a balazos. Gracias a las cámaras de seguridad y a las investigaciones de la familia, se logró vincular ambos ataques. según los familiares, todo apunta al mismo agresor, las mismas características, la misma moto y el mismo modo de atacar.

Cabe señalar que, afortunadamente, la víctima se encuentra estable tras ser operada en el hospital Almenara. mientras tanto, su familia pide que las autoridades no detengan las investigaciones hasta dar con este peligroso sujeto.