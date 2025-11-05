De terror: Enorme forado aparece cerca a puente en la avenida Brasil en Magdalena

Un enorme forado se reporta junto al puente Pershing en una de las principales arterias en el límite de los distritos de Magdalena y Pueblo Libre, generando no solo desvíos, congestión y nuevas dudas sobre la calidad de las obras viales recientes en la zona.

El hueco, de aproximadamente 4 metros de diámetro corresponde a un buzón de una empresa de telefonía justo debajo del bypass de la avenida Brasil, en el distrito de Pueblo Libre.

El gran forado obliga a los vehículos a reducir la velocidad o tomar desvíos debido al peligro que representa, mientras que los vecinos y transeúntes exigen su pronta reparación, ya que no solo es un peligro para los vehículos sino para todo aquel que circule por el lugar.

Peligro bajo el puente Pershing

Como se recuerda la Municipalidad Metropolitana de Lima recién culminó los trabajos de asfaltado en la avenida Brasil, desde la plaza Bolognesi hasta la avenida El Ejército, una vía estratégica que conecta los distritos de Cercado de Lima, Breña, Jesús María y Magdalena del Mar, por lo que este forado llama mucho la atención.

Cabe señalar que, aunque el bypass se encuentra cerca del límite entre distritos, la responsabilidad también recae en la comuna limeña, así como a la compañía de telefonía responsable, por lo que los vecinos piden a la Municipalidad de Lima tomen acciones inmediatas ante este peligro en la vía.