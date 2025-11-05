Municipio demuele casas en Cerro Cándela para ampliar la avenida Nicolas Ayllón en Ate

Como parte de las obras para la ampliación de la avenida Nicolás Ayllón en el distrito de Ate, la municipalidad ha iniciado la demolición de más de 40 viviendas ubicadas en la zona del Cerro Candela.

Este proyecto, que busca ampliar la vía hasta cuatro carriles, ha generado controversia, con vecinos que denuncian no haber recibido una notificación formal ni alternativas de reubicación adecuadas.

Desde el pasado 31 de octubre con maquinaria pesada se inició la demolición de las estructuras que ocupaban el espacio necesario para la ampliación.

VECINOS AFECTADOS POR OBRAS

Para esta acción el alcalde de Ate, Franco Vidal, obtuvo las facultades para llevar a cabo el "Corte del Cerro Candela" con el objetivo de liberar el espacio para la obra vial.

Pero tras los trabajos de demolición son más de 40 familias que se han visto afectadas por la demolición de sus viviendas y algunos indican que no fueron informados adecuadamente sobre la fecha de la demolición por lo que solicitan a la autoridad edil ser reubicados, mientras otros fueron desalojados de sus casas, algunas de las cuales estaban en una zona de riesgo.

Cabe señalar que, este proyecto vial busca ampliar la avenida Nicolás Ayllón, también conocida como la Carretera Central en ese tramo, a cuatro carriles, dos por cada sentido.

Esta ampliación también busca mejorar la fluidez del tránsito vehicular en el distrito y la conexión con zonas aledañas.