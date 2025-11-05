Delincuente con casco de motociclista asalta a transeúntes en calles de Santa Anita y SMP

Cámaras de seguridad del distrito de Santa Anita, un sujeto que llegó a la zona en una motocicleta bajo de esta y sin quitarse el casco asaltó a un transeúnte que estaba a punto de ingresar a su vivienda.

El hecho ocurrió el pasado 4 de noviembre, el ladrón armado no solo amenazó a su víctima también le dio un fuerte golpe en la cabeza con la cacha del arma, para quitarle todos sus objetos de valor. Luego de obtener el botín huyó en la moto del lugar, dejando aturdida a la víctima de robo.

Pero lo más alarmante es que minutos después en el distrito de San Martín de Porres, el mismo ladrón habría asaltado a otra persona bajo la misma modalidad.

SE INCREMENTAN ROBOS EN MOTOS

Se trataría del mismo motociclista armado ya que al comparar las imágenes de las cámaras de seguridad de los asaltos, lleva el mismo casco de color negro y las mismas zapatillas.

Como se sabe, el uso de motocicletas por parte de delincuentes para cometer robos es un problema grave y frecuente en toda Lima, reportado continuamente en las noticias.

La Policía Nacional del Perú (PNP) ha reportado que un porcentaje significativo de los asaltos en la capital, cerca del 60%, se perpetran usando este tipo de vehículos.

Cabe señalar que este caso, tras la denuncia de las victimas ya se encuentra en manos de la PNP, para dar con la ubicación de este motero que se pasea por diferentes distritos de la capital sembrar el terror en los transeúntes.