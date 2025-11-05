Cae presunto sicario vinculado al asesinato de un hombre en el Callao

En el Callao, un sujeto identificado como Jhonny abanto Sólis fue capturado por agentes del Policía Nacional, tras ser implicado en un crimen en el primer puerto.

Fue detenido en la zona de Sarita Colonia junto a sus cómplices quienes estarían implicados a la banda delincuencial “Los Cangris del Callao”.

El detenido conocido en el mundo del hampa con el alias de “El Labio”, para sus recién cumplidos 18 años cuentan con antecedente policiales de cuando fue detenido en la época que era todavía un adolescente.

Como se sabe, el sicariato es un problema grave y persistente en el primer puerto del Callao, que actualmente es considerada la tercera provincia más violenta del Perú en términos de homicidios.

Inseguridad en el Callao

La situación del sicariato ha empeorado, superando las cifras de muertes violentas de años anteriores. En lo que va de 2025, el Callao ha registrado un número récord de muertes violentas, con más de 112 asesinatos con arma de fuego reportados hasta julio según cifras del SINADEF.

Como se sabe, en Lima Metropolitana y el Callao en el marco del estado de emergencia están enfrentando de manera frontal a la delincuencia y la criminalidad que afectan a la capital y al primer puerto, permitiendo la intervención conjunta de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas.

Como se recuerda, en los últimos días, la PNP también ha logrado detener a presuntos sicarios y desarticular bandas criminales, como "Los Malditos del Centenario".

También recientemente, se capturó a un adolescente de 17 años presuntamente implicado en varios asesinatos y vinculado a "Los Babies Chalacos".