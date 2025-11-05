San Miguel: banda de ancianos roba S/ 6000 en dermocosméticos de una botica

Una botica, de la cuadra 28 de la avenida La Marina en San Miguel, fue escenario de un inusual robo. Cuatro personas de la tercera edad ingresaron, distraían al personal y vaciaron la vitrina de dermocosmética. La maniobra duró “unos 5 o 6 minutos”, según la trabajadora que atendía el local.

“El señor me jaló hacia los prestobarbas y me mantuvo agachada. Me pedía que le saque una y otra presentación. Al final preguntó si aceptaba dólares y se fue”, relató la colaboradora a Buenos Días Perú.

Mientras el primer hombre retenía a la vendedora junto a la caja, otro adulto mayor se colocó en medio del pasillo con un manojo de llaves, hacía ruido y hablaba por celular para tapar cualquier sonido. Detrás de él, dos cómplices abrieron la vitrina de dermocosmética y cargaron una bolsa con bloqueadores y cremas de marca.

“Se llevaron todo lo caro: líneas de dermo y unas ampollas nuevas, demasiado caras”, añadió.

“El cálculo ya supera los S/ 6.000. Presenté la denuncia y la voy a ampliar porque detecté más faltantes”, precisó.

FARMACIA YA SUFRIÓ TRES ROBOS DESDE SU APERTURA

La empleada indicó que el local ya sufrió tres hechos delictivos desde su apertura. En el primero, dos hombres armados exigieron la caja del día; en otro caso, un sujeto huyó con una leche especial tras pedir “ver los beneficios”. Ahora, la banda de adultos mayores actuó “de forma coordinada” y sin cubrirse el rostro.

En la zona existe una cámara municipal, aunque su ángulo no cubre la fachada del negocio. Los comerciantes piden revisar equipos cercanos para ubicar la llegada y salida de los autores.