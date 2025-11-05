Banda que asalta desde camioneta de lujo aterroriza a vecinos de Lince, Surquillo y Surco

Una banda de asaltantes a bordo de una camioneta de lujo viene sembrando el terror en distintos distritos de Lima. Los delincuentes operan con violencia y han sido captados por cámaras de seguridad en Lince, Surquillo y Surco, donde abordan a sus víctimas en plena vía pública para despojarlas de sus pertenencias.

El último hecho ocurrió en la cuadra 21 del jirón Garcilaso de la Vega, cerca del parque Ramón Castilla, en Lince. En las imágenes se observa cómo dos sujetos descienden del vehículo: uno de ellos lo hace de manera sigilosa, mientras el otro se une segundos después. Ambos irrumpen en un auto estacionado y asaltan a los ocupantes.

“El parque está totalmente oscuro por las noches, eso favorece a los delincuentes. No vemos patrulleros ni vigilancia constante”, denunció una vecina del sector.

Los residentes coinciden en que la falta de iluminación y patrullaje convierte el lugar en un punto crítico para la delincuencia.

Esta misma camioneta fue vista días atrás en Surquillo, donde la banda actuó con el mismo modus operandi. Tras varios minutos dentro del vehículo de sus víctimas, los delincuentes huyeron sin ser intervenidos. Uno de ellos incluso empujó al suelo a una mujer que intentó resistirse, antes de escapar.

Otro video, registrado en Surco, muestra a los mismos sujetos vestidos de negro intentando cometer otro robo, aunque esta vez no lograron concretar el asalto y escaparon rápidamente.

Según las imágenes recopiladas, los delincuentes operan armados y se movilizan en la misma camioneta, lo que representa un riesgo constante para los transeúntes.