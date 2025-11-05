Cae hijo de uno de los fundadores de “Los Destructores”: sujeto extorsionaba a empresarios junto a su pareja

Durante un operativo realizado la madrugada de este miércoles, la Policía Nacional capturó a Ismael Rivera Valencia, hijo de uno de los fundadores de la temida banda criminal Los Destructores, junto a su pareja Josely Flores Oré (30). Ambos fueron detenidos en su vivienda, donde también se encontraban sus hijos menores de edad.

EXTORSIONABA A EMPRESARIOS

De acuerdo con la investigación policial, la pareja exigía 40 mil soles a un empresario maderero de San Juan de Lurigancho. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los presuntos extorsionadores seguían a su víctima y dejaban una carta extorsiva en la puerta de su negocio.

“Se les incautaron tres teléfonos celulares vinculados a los actos extorsivos. En uno de ellos hallamos el mismo mensaje que recibió la víctima”, informó el coronel a cargo del operativo.

La PNP confirmó que Rivera Valencia tiene antecedentes por hurto agravado y tenencia ilegal de armas de fuego, además de un historial delictivo vinculado a la banda que su padre integró en los años noventa.

“Este sujeto tiene una vivencia criminal, un modus vivendi ilícito. Recordemos que su progenitor perteneció a la peligrosa organización Los Destructores”, añadió el jefe policial.

En el inmueble intervenido, los agentes hallaron los teléfonos desde los cuales se habrían enviado las amenazas.