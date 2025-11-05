Dos hombres fueron asesinados a balazos en descampado de SMP

Nuestra capital enfrenta una grave problemática de seguridad, con un número significativo de asesinatos y homicidios reportados diariamente. Lima concentra la mayor parte de estos crímenes en el país.

Esta vez en el distrito de San Martin de Porres, dos extranjeros fueron maniatados y asesinados a balazos. El crimen ocurrió en una zona oscura donde hay algunas viviendas y chacras, siendo un lugar donde se presentan casos como esta con cierta frecuencia.

Les dispararon más de 10 veces

Según algunos vecinos de la zona, indicaron que las víctimas fueron llevadas al lugar en una mototaxi. Los obligaron a bajar y luego le dispararon más de 10 veces.

Cabe señalar que, se presume que los hombres conocían sus verdugos, pero esto es materia de investigación por parte de las autoridades.

Las cifras son alarmantes y es que entre enero y agosto de 2025, se registraron 550 asesinatos solo en Lima Metropolitana, lo que representa más del 36% del total nacional.

Solo en los primeros cinco meses de 2025, los homicidios a nivel nacional sumaron más de 900, con un promedio de más de cinco personas asesinadas por día en todo el Perú.