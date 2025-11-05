Hallan cuerpo de un hombre maniatado y con un balazo en la cabeza en SMP

En el distrito de San Martín de Porres, un hombre fue hallado sin vida en la prolongación El Naranjal, a un costado de la muralla de Chuquitanta.

El cuerpo, que aún no ha sido identificado, presentaba signos de haber sido torturado y se encontraba amarrado de pies y manos, con cinta adhesiva en la boca y envuelto en una colcha rosada.

Vecinos aterrados ante el hallazgo

Al lugar llegaron peritos de criminalística y agentes de la comisaría de Pro para realizar el levantamiento del cadáver y recoger información que ayude a esclarecer este nuevo

Los vecinos de la zona denunciaron la falta de presencia policial y municipal en el lugar, que es desolado por ser de uso agrícola. Indicaron que no es la primera vez que se registran hallazgos similares y que los delincuentes aprovechan la escasa iluminación para cometer estos crímenes.

Cabe señalar que, a pocos metros, hace un mes, se hallaron los cuerpos de tres jóvenes, dos de 15 y uno de 18 años de edad, quienes perdieron la vida por múltiples impactos de balas.