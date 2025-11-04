Paro de transportistas: gran despliegue policial en puente de Acho ante llegada del presidente José Jerí

Gran movimiento policial se registra en el puente de Acho, ante la probable llegada del presidente interino, José Jerí, a esta zona para reunirse con un sector de transportistas tras el paro convocado este martes 4 de noviembre por los asesinatos de conductores y las amenazas extorsivas que continúan recibiendo.

El general Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, señaló en diálogo con Buenos Días Perú, que están coordinando con el David Hernández, presidente de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), para permitir el desplazamiento de los buses de hasta tres puntos de concentración.

"No van a llegar todos acá, es imposible que hayan 300 vehículos de transporte apostados en esta zona (Acho). Ya hemos autorizado, ya en coordinación con ellos que cinco comitivas de vehículos cada uno del norte, sur y el este y que van a ser atendidos por funcionarios de la PCM, también de Palacio de Gobierno y el Ministerio de Transportes", dijo.

Se espera llegada de Jerí

Monroy exhortó que no se generen actos de violencia y resaltó que con el diálogo y la coordinación que están realizando "se puede superar esto". Asimismo, señaló que está dentro de lo previsto, la llegada del presidente Jerí para el diálogo con los transportistas.

Cabe resaltar, que hasta este punto ya han llegado varios generales de la PNP, seguridad del Estado, el vocero del gremio Transportistas Unidos, Martín Ojeda, y otros representantes gremiales del sector transporte.