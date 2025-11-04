Capturan a seis extranjeros por red “gota a gota” en Chorrillos: serían responsables de ataque a bus de la línea E

Tras un megaoperativo en Chorrillos, la Policía Nacional del Perú detuvo a seis ciudadanos colombianos acusados de integrar una red de extorsión bajo la modalidad “gota a gota” y de estar implicados en el ataque a un bus de la empresa Etulsa de la línea E.

La intervención se realizó en la urbanización Villa Nicolasa, donde los agentes intervinieron un inmueble en el que se encontraban ocho personas, de las cuales seis fueron detenidas por su presunta participación en estos hechos delictivos.

Durante el operativo, los policías encontraron una réplica de arma de fuego, así como dos motocicletas, una con placa adulterada y otra con número de motor que no coincidía con el chasís, indicios que refuerzan la hipótesis de que el grupo operaba en actividades ilícitas.

El general Óscar Arriola explicó que los detenidos ofrecían préstamos a comerciantes y bodegueros bajo condiciones abusivas, convirtiendo la deuda en un mecanismo de extorsión.

“Estas personas recorren los mercadillos y prestan 100, 2500 o 3500 soles, pero cobran 80 o 100 soles diarios. Si alguien se retrasa un día, suben el monto de forma desmedida. Es un sistema de préstamos orientado directamente a la extorsión”, detalló el general Arriola.

Las autoridades investigan ahora el nexo de los detenidos con el ataque armado contra el bus de la línea E ocurrido días atrás, que dejó al vehículo con impactos de bala y a sus ocupantes gravemente afectados.