Mujeres transportistas marchan contra inseguridad y exigen justicia por sus compañeros asesinados

Una caravana de mujeres transportistas y cobradoras recorrió esta mañana la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo, como parte de una jornada de protesta contra la ola de extorsiones y asesinatos que golpea al gremio.

El grupo, conformado principalmente por trabajadoras de la empresa Etomsa, marchó con polos blancos que llevaban impreso el mensaje “Si no luchamos juntas, nos matan por separado” y una gigantografía con los rostros de conductores asesinados en los últimos meses.

“Ellos fueron víctimas de gatilleros cuando solo cumplían su trabajo. Salimos a trabajar con miedo, queremos volver vivos a casa”, expresó una cobradora de la empresa durante la movilización.

Las manifestantes iniciaron su recorrido en el límite con Comas y avanzaron a pie hacia la Municipalidad de Carabayllo, donde planean reunirse con otros transportistas de diversas líneas para definir si continuarán hasta Acho, punto de concentración donde se espera la llegada del presidente José Jerí, el premier y el ministro del Interior.

“Estamos cansadas de la extorsión. Queremos una ley que ampare a los choferes y cobradores. Pedimos al presidente que venga a Carabayllo y escuche lo que vivimos día a día”, reclamó una de las trabajadoras.

La marcha, que comenzó con unas 15 mujeres, ha ido sumando participantes en su recorrido. A esta hora, unas 25 personas —entre hombres y mujeres— acompañan la caravana, identificados con polos o camisas de sus respectivas empresas.

De acuerdo con el reporte de Panamericana Televisión, la movilización transcurre de manera pacífica y bajo resguardo de la Policía Nacional, que sigue de cerca el desplazamiento para evitar bloqueos o enfrentamientos.

“No estamos quemando llantas ni cerrando vías. Marchamos con respeto y pedimos justicia por nuestros compañeros”, aclararon las manifestantes.

Hacia las 10 de la mañana, se prevé que el grupo llegue a la Municipalidad de Carabayllo, donde se unirán a otros conductores antes de decidir si continúan hasta el punto de encuentro en Acho, donde los gremios esperan una respuesta concreta del Ejecutivo.