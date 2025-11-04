Chorrillos: escolar va a colegio y lo encuentra cerrado por suspensión de clases presenciales a última hora

Por medio de un comunicado de último momento publicado la madrugada de este marte 4 de octubre, la Dirección Regional De Educación De Lima Metropolitana (DRELM) suspendió la clases presenciales ante el paro de transportistas a nivel nacional.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó hasta el colegio Ariosto Matellini Espinoza, en el distrito de Chorrillos, donde encontramos a un alumno tocando la puerta para ingresar y recién se enteró por nuestra reportera Tifanny Tipiani de las clases virtuales.

Confusión por comunicado

El escolar señaló que sus padres de familia recibieron un comunicado ayer a las 8:00 p.m. de que sí habrían clases serían presenciales. Por ello, acudió a su centro educativo y no encontró respuesta alguna.

Al ser consultado sobre la suspensión de clases, el menor indicó que normalmente tienen clases virtuales y no ha revisado su teléfono celular para corroborar si es que han emitido un nuevo pronunciamiento.

Sin respuestas ni comunicados en centro educativo

Tras permanecer durante varios minutos sin respuestas, el menor se vio en la obligación de volver a su domicilio. Cabe resaltar, que en los exteriores del centro educativo no se observa algún comunicado oficial sobre la suspensión de las clases.