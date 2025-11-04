Paro de transportes: manifestantes obligan a pasajeros a bajar de cúster en av. Túpac Amaru

Momentos de tensión se registraron esta mañana en la avenida Túpac Amaru, donde un grupo de mujeres vinculadas a la empresa de transporte Etomsa detuvo un bus informal y obligó a los pasajeros a descender.

De acuerdo con el reporte de Buenos Días Perú, unas 15 a 20 personas fueron forzadas a bajar de la unidad, que no contaba con letreros, rutas visibles ni uniforme de empresa formal. Las manifestantes exigieron el cumplimiento del paro convocado por varios gremios de transporte.

“Tienen que apoyar el paro porque si no, no se sienten los reclamos. Les hemos hecho entender pacíficamente, sin violencia”, declaró una de las mujeres que participó en la intervención.

El grupo aseguró que todas las unidades que están operando este lunes son piratas, pues las empresas formales habrían acatado la paralización.

“Nosotras luchamos por una sola causa. Estamos cansadas de la extorsión, de que nos maten. Ya hemos perdido tres compañeros”, expresó una de las dirigentes con un megáfono en mano.

Durante el incidente, las mujeres también detuvieron un taxi que transitaba sin pasajeros, aunque lo liberaron minutos después. La Policía Nacional supervisó la zona para evitar mayores enfrentamientos, mientras las manifestantes continuaron su recorrido a pie.

El grupo indicó que continuará deteniendo vehículos informales a lo largo de la vía como parte de su protesta. “Vamos a seguir haciéndolo de manera pacífica, sin agresiones, porque las autoridades deben escucharnos”, enfatizaron.

El hecho ocurrió en paralelo a la paralización parcial de empresas de transporte urbano, entre ellas ETOMSA, Vipusa, Villa El Salvador–Ventanilla, ET41 y San Germán, cuyos trabajadores demandan mayor seguridad ante la ola de extorsiones y asesinatos en el sector.