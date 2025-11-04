"Queremos paz y nos ponen presión", dice Martín Ojeda sobre bloqueo durante paro de transportistas

Martín Ojeda, vocero del gremio Transportistas Unidos, señaló en diálogo con Buenos Días Perú que el paro de transportistas se realiza por los conductores fallecidos, ataques y amenazas que siguen llegando de nuevas bandas.

El representante gremial señaló que "no llegarán al Congreso", sino hasta Acho y ello le indicaron a la policía y el propio general Manuel Vidarte, jefe de la Región Policial Lima, manifestó que les darían facilidades para que puedan desplazarse a dicha zona.

Ojeda indicó que ante la negativa de pase, los conductores se quedarían en la zona de Acho hasta mañana. Manifestó que no se están cumpliendo lo acordado y que les "estarían viendo la cara". "Queremos paz y nos ponen presión. ¿Esta es una dictadura?", señaló.

No cumplirían con lo acordado y pedido

Manifestó que no se está cumpliendo lo acordado ya que se aseguró que iban a dejar que los conductores lleguen hasta la zona de Acho y no se ha cumplido y teme algún acto de violencia en respuesta.

Ojeda pidió a las autoridades que recapaciten y liberen el acceso a los conductores para que marchen pacíficamente. Además, contó que algunos conductores en los terminales le han indicado que hay patrulleros que no dejan salir los buses y así deberían estar presentes otros días.

Opina sobre División de Investigación de Extorsiones

Al ser consultado sobre el creación de la División de Investigación de Extorsiones, Ojeda Trujillo indicó que es una medida de mediana a largo plazo cuando los transportistas necesitan acciones a corto plazo.