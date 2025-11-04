Transportistas denuncian que el Gobierno incumplió acuerdo y bloqueó caravanas pese a autorización firmada

En medio de la jornada de paro del 4 de noviembre, el gerente de la empresa de transporte Nueva América, Samuel Aguilar, denunció que el Gobierno incumplió el acuerdo alcanzado la víspera durante una mesa de trabajo encabezada por el presidente José Jerí y el ministro de Transportes.

CON DIRECCIÓN AL RÍMAC

Desde el cruce de la avenida Túpac Amaru con San Felipe, Aguilar mostró el oficio dirigido a los generales Felipe Monroy y Manuel Vidarte, jefes de la Región Policial Lima y de la Dirección de Tránsito, respectivamente. El documento autorizaba el desplazamiento de las caravanas de buses por diferentes rutas hasta su punto de concentración en Acho, en el Rímac.

“Conversamos con el presidente y con el ministro de Transportes. Nos dijeron que la Policía nos dejaría circular, pero han incumplido con su palabra”, declaró Aguilar a Panamericana Televisión.

El dirigente precisó que la movilización fue convocada de manera pacífica, sin bloqueos ni disturbios, pero que los efectivos policiales impidieron su avance pese a la coordinación previa.

“El problema no somos nosotros, es la falta de cumplimiento del Gobierno. Nos están impidiendo ejercer nuestro derecho a la protesta y al libre tránsito”, añadió.

El documento —que también fue compartido en vivo por los periodistas en el lugar— detallaba los puntos de partida de las caravanas: Zarumilla, Panamericana Norte, Túpac Amaru, Próceres de la Independencia, Nicolás Ayllón, Carretera Central, Pachacútec y Panamericana Sur, todas con destino final en Acho.