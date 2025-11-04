Más buses rumbo a Acho por paro de transportistas: unidades quedan varadas en av. Universitaria

En el cruce de las avenidas Universitaria y Los Incas, en el distrito de Comas, una nueva caravana de transportistas fue detenida por la Policía Nacional en el marco del paro del 4 de noviembre. Los buses, pertenecientes a las empresas Salamanca Parral y Santa Cruz, buscaban llegar hasta Acho, punto de concentración acordado por varios gremios, pero su paso fue bloqueado.

Más de 20 unidades permanecen estacionadas en la vía. En los parabrisas y laterales se observan carteles con mensajes como “Queremos paz” y “Mi familia me espera en casa”, reflejando el temor y el cansancio de los choferes ante la ola de extorsiones.

“Queremos trabajar tranquilos, pero el Gobierno no da soluciones. Un día sin trabajo es un día sin ingreso”, señaló uno de los conductores a Panamericana Televisión.

Otra cobradora, visiblemente indignada, expresó su frustración ante la falta de respuesta de las autoridades y pidió cambios en el manejo político y de seguridad del país.

Según reportó Ayrton Luera, los transportistas esperan autorización para avanzar, pero hasta el momento la Policía mantiene bloqueada la vía. Solo se permite el tránsito de vehículos particulares y taxis, mientras los buses permanecen alineados a lo largo de la avenida.

En paralelo, el Metropolitano continúa operando con normalidad en su carril exclusivo, a diferencia de anteriores paralizaciones donde también se registraron bloqueos en la zona norte.

La caravana de Salamanca y Santa Cruz se suma a la movilización de Nueva América y Evipusa detenida más temprano en la avenida Túpac Amaru, también impedida de avanzar hacia el centro de Lima.