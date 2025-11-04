SJL: escolares y comerciantes perjudicados tras suspensión de clases presenciales a última hora

Confusión total. Escolares han acudido a sus centros educativos para sus clases diarias y se dieron con la sorpresa de que la Dirección Regional De Educación De Lima Metropolitana (DRELM) suspendió la presencialidad la madrugada de hoy con un comunicado de último momento.

Tal y como corroboró un equipo de Buenos Días Perú, algunos alumnos llegaron hasta el colegio Manuel Robles Alarcón, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los estudiantes se retiraron tras tocar la puerta y no recibir respuesta alguna.

Asimismo, en el portón del centro educativo no se observa ningún comunicado que señale que hoy no habrá clases presenciales. Una vendedora indicó que hasta dos menores han acudido al no tener conocimiento de la suspensión de la presencialidad.

Vendedora afectada por suspensión de clases

La vendedora también señaló que no sabía nada sobre la suspensión de clases y entre lágrimas pidió ayuda ya que ella vende papa rellena y toda su mercadería se perdería ante la ausencia de los estudiantes.